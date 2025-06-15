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        İran'ın İsrail'e fırlattığı füzeler yeniden Hatay semalarında görüldü

        İRAN tarafından İsrail'e fırlatılan füzeler, Hatay semalarında yeniden görüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.06.2025 - 21:56 Güncelleme: 15.06.2025 - 22:00
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        İran'ın İsrail'e fırlattığı füzeler yeniden Hatay semalarında görüldü
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        İRAN tarafından İsrail'e fırlatılan füzeler, Hatay semalarında yeniden görüldü. Füzeler, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Altınözü başta olmak üzere, Yayladağı, Reyhanlı ve Hassa ilçelerinde cep telefonu ile kayda alınan görüntülerde, gökyüzünde hareket eden parlak cisimler görüldü. Yetkililerden olayla ilgili resmi bir açıklama yapılmazken, görüntülerin İran’ın İsrail’e yönelik balistik füze saldırısı sırasında fırlatılan füzeler olabileceği değerlendirildi. Hatay semalarında görülen füzelerin, saldırı rotası üzerinde atmosferik geçiş yaptığı tahmin ediliyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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