Hatay'da orman yangını (2)
YANGINSÖNDÜRÜLDÜHatay'ın İskenderun ilçesine bağlı Aşkarbeyli mevkisinde çıkan orman yangını, ekiplerin yaklaşık 3 saat süren müdahalesi sonucu söndürüldü.
YANGINSÖNDÜRÜLDÜ
Hatay'ın İskenderun ilçesine bağlı Aşkarbeyli mevkisinde çıkan orman yangını, ekiplerin yaklaşık 3 saat süren müdahalesi sonucu söndürüldü. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışması devam ediyor.
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