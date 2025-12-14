Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi öldü

        Hatay'ın Samandağ ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2025 - 00:44 Güncelleme: 14.12.2025 - 00:44
        Hatay'da otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi öldü
        Hatay'ın Samandağ ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti.

        Sürücüsünün kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen otomobil, Samandağ çevre yolunun Deniz Mahallesi mevkisinde, A.C. (16) idaresindeki plakası henüz belirlenemeyen motosikletle çarpıştı.

        Kazada, motosiklet sürücüsü A.C. ile arkasında yolcu olarak bulunan ve kardeşi olduğu öğrenilen M.C. (17) ağır yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılar, buradaki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

        Otomobil sürücüsü ise gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

