Hatay'da otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi öldü

Hatay'ın Samandağ ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti.

Sürücüsünün kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen otomobil, Samandağ çevre yolunun Deniz Mahallesi mevkisinde, A.C. (16) idaresindeki plakası henüz belirlenemeyen motosikletle çarpıştı.

Kazada, motosiklet sürücüsü A.C. ile arkasında yolcu olarak bulunan ve kardeşi olduğu öğrenilen M.C. (17) ağır yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılar, buradaki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Otomobil sürücüsü ise gözaltına alındı.