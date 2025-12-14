Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Muhtarın devlet desteğiyle kurduğu zeytinyağı üretim tesisi mahallelinin geçim kaynağı oldu

        LALE KÖKLÜ - Hatay'ın Altınözü ilçesinde Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan (TKDK) aldığı destekle zeytinyağı üretim tesisi kuran muhtar Ahmet Sarı, mahalle sakinlerine iş imkanı sağladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2025 - 11:00 Güncelleme: 14.12.2025 - 11:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muhtarın devlet desteğiyle kurduğu zeytinyağı üretim tesisi mahallelinin geçim kaynağı oldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        LALE KÖKLÜ - Hatay'ın Altınözü ilçesinde Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan (TKDK) aldığı destekle zeytinyağı üretim tesisi kuran muhtar Ahmet Sarı, mahalle sakinlerine iş imkanı sağladı.

        Çetenli Mahallesi'nin iki dönemdir muhtarlığını yürüten 45 yaşındaki Sarı, ailesinden kalan 150 dönümlük zeytin bahçesinde yetiştirdiği ürünlerin ekonomik değerini artırmak için yatırım yapmaya karar verdi.

        Sarı, yıllarca ailesi ve akrabalarına dağıttığı zeytinleri yağa dönüştürme hedefiyle hazırladığı projeyle 2020'de TKDK'nin "Zanaatkarlık ve Katma Değerli Ürünler" programına başvurdu.

        Projesi desteklenmeye uygun bulunan ve 10 milyon liralık yatırıma yüzde 65 hibe desteği alan Sarı, aynı yıl mahallesindeki araziye 5 bini kapalı 13 bin metrekarelik zeytinyağı tesisi kurdu.

        Sarı, zeytinlerin toplanmasından yağa dönüştürülmesine ve ağaçların budanmasına uzanan süreçte yöre halkına iş imkanı sunuyor.

        Sezona göre 20 ila 50 kişiyi istihdam eden Sarı, yılda ürettikleri 250 ton zeytinyağını iç pazara sunmasının yanı sıra Suudi Arabistan'a ihraç ediyor.

        - "Mahalle sakinlerine kazanç oluyor"

        Ahmet Sarı, AA muhabirine, hem hasat edilen zeytinleri değerlendirmek hem de mahallesine katkıda bulunmak için yatırım yaptığını söyledi.

        Yöredeki geleneksel zeytinyağı üretimini modern tesise taşıdıklarını dile getiren Sarı, şöyle konuştu:

        "Zeytinyağını son model makinelerle üretmeye çalışıyoruz. Zeytin sezonunda yaklaşık 50 kişi, diğer dönemler en az 20-30 kişiyi istihdam ediyoruz. Elimizden geldiği kadar köylülerimizi de istihdam etmeye çalışıyoruz. Zeytin sıkımı bitince budama, kazma ve bakım gibi işler var. Bunlar mahalle sakinlerine kazanç oluyor."

        Sarı, pazar ağını genişletip daha fazla ülkeye dış satım yapmayı hedeflediğini belirtti.

        - Tesisten önce iş için başka illere gidiyordu

        Tesiste çalışan mahalle sakinlerinden 29 yaşındaki makine ustası Erhan Çaylı da işinden memnun olduğunu ifade ederek, "Daha önce Adana, Osmaniye ve Şanlıurfa'da çalışıyordum. Muhtarımız sağ olsun burayı açtı. Benim için burada çalışmak şehir dışına gitmekten iyi, mutluyum." dedi.

        44 yaşındaki Mehmet Aslan ise zeytinlerin toplanmasından işçilerin ulaşımına kadar tüm lojistik sürecinde görev aldığını anlattı.

        Mahalleliye istihdam kapısı açan muhtara teşekkür eden Aslan, bu iş sayesinde evinin geçimini sağladığını kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yenilenen prizler katilleri ortaya çıkardı!
        Yenilenen prizler katilleri ortaya çıkardı!
        Süper Lig'de dev randevu: İşte 11'ler!
        Süper Lig'de dev randevu: İşte 11'ler!
        Trump'tan misilleme açıklaması
        Trump'tan misilleme açıklaması
        "45 dakikada 5-6 fark olabilirdi"
        "45 dakikada 5-6 fark olabilirdi"
        ABD'de silahlı saldırı: 2 ölü, 8 yaralı
        ABD'de silahlı saldırı: 2 ölü, 8 yaralı
        Doğu Karadeniz için uyarılar! Meteoroloji'den sağanak açıklaması
        Doğu Karadeniz için uyarılar! Meteoroloji'den sağanak açıklaması
        Trump neden Venezuela lideri Maduro'yu tehdit ediyor?
        Trump neden Venezuela lideri Maduro'yu tehdit ediyor?
        Bakan Fidan: CAATSA'nın 2026'da kaldırılması mümkün
        Bakan Fidan: CAATSA'nın 2026'da kaldırılması mümkün
        Bak postacı kız kaçırıyor
        Bak postacı kız kaçırıyor
        Bayrakların kırmızı beyaz mavi şifresi
        Bayrakların kırmızı beyaz mavi şifresi
        Önce çarptı sonra yola devam etti
        Önce çarptı sonra yola devam etti
        Science dergisinden İstanbul depremi uyarısı
        Science dergisinden İstanbul depremi uyarısı
        Icardi tarihe geçmeye hazırlanıyor!
        Icardi tarihe geçmeye hazırlanıyor!
        Kendisi ile konuşmak istemeyen genç kadını katletti!
        Kendisi ile konuşmak istemeyen genç kadını katletti!
        Bakan açıkladı! Cezalar artırılıyor
        Bakan açıkladı! Cezalar artırılıyor
        Güllü'nün tutuklanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in ifadesi ortaya çıktı!
        Güllü'nün tutuklanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in ifadesi ortaya çıktı!
        Kruvaziyer turizminde tarihi rekor
        Kruvaziyer turizminde tarihi rekor
        İlişkiyi kabul etti
        İlişkiyi kabul etti
        Barış Özgenç: İyi bir seslendirme hakem gibi olmalı
        Barış Özgenç: İyi bir seslendirme hakem gibi olmalı
        Michelin yıldızlı 17 Türk restoranında fiyatlar nasıl?
        Michelin yıldızlı 17 Türk restoranında fiyatlar nasıl?

        Benzer Haberler

        Umre için bisikletle yola çıktı, 3 bin 450 kilometre pedal çevirip Medine'y...
        Umre için bisikletle yola çıktı, 3 bin 450 kilometre pedal çevirip Medine'y...
        Ailecek gezmeye gitmişlerdi, eve geldiklerinde kullanılacak eşya kalmayan m...
        Ailecek gezmeye gitmişlerdi, eve geldiklerinde kullanılacak eşya kalmayan m...
        Mahalledeki herkesin soyadı 'Yıldız' olunca lakaplarla ve ikinci isimlerle...
        Mahalledeki herkesin soyadı 'Yıldız' olunca lakaplarla ve ikinci isimlerle...
        Bahçesini don vuran 'Elmacı Dede', Hatay'dan yüklediği mandalinaları Mehmet...
        Bahçesini don vuran 'Elmacı Dede', Hatay'dan yüklediği mandalinaları Mehmet...
        Hatay'da otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi öldü
        Hatay'da otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi öldü
        Hatay'da otomobilin çarptığı motosikletteki iki kardeş hayatını kaybetti
        Hatay'da otomobilin çarptığı motosikletteki iki kardeş hayatını kaybetti