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        Alevlerin arasında kalan ekskavatörün operatörü ölümden döndü

        HATAY'da 3 gün süren müdahalenin ardından kontrol altına alınan yangın sırasında ekskavatörü ile alevlerin arasında kalan operatörün, panik halinde hızla bölgeden uzaklaştığı görüntüler ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.07.2025 - 12:15 Güncelleme: 03.07.2025 - 12:15
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        Alevlerin arasında kalan ekskavatörün operatörü ölümden döndü
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        HATAY'da 3 gün süren müdahalenin ardından kontrol altına alınan yangın sırasında ekskavatörü ile alevlerin arasında kalan operatörün, panik halinde hızla bölgeden uzaklaştığı görüntüler ortaya çıktı.

        Antakya ilçesi Karaali Mahallesi’nde 30 Haziran'da başlayıp, çevresindeki 3 mahalleye daha sıçrayan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle dün kontrol altına alındı. Söndüre çalışmalarına vatandaşlar da destek verdi. Yangının önünün kesilmesi için vatandaşlar kendilerine ait araçlarıyla müdahaleye katıldı. Bu sırada yol açma çalışmalarına desteğe gelen ekskavatör operatörü Furkan Ulaş, alevlerin arasında kaldı. Rüzgarın yön değiştirmesiyle paniğe kapılan Ulaş, aracıyla hızla uzaklaşarak ölümden döndü. Panik anları, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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