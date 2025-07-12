Suriye'den Hatay'a sıçrayan yangın kontrol altına alındı

SURİYE'nin Lazkiye kırsalında bir haftadır devam eden ve dün akşam Hatay’ın Yayladağı ilçesine ulaşan yangın kontrol altına alındı.

Türkiye sınırındaki Lazkiye kırsalının Türkmendağı Bölgesi’nde 3 Temmuz’da başlayan orman yangını dün akşam saatlerinde Yayladağı ilçesine ulaştı. Hatay Valiliği koordinesinde; Orman Bölge Müdürlüğü, belediye, AFAD ve desteğe gelen diğer illerin ekipleri müdahale etti. 14 helikopter ve 7 uçak ile havadan 215 araç ve 734 personelle de karadan gece boyunca müdahale edilen yangın bugün sabah saatlerinde kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürürken, Lazkiye’deki yangının devam ettiği bildirildi.