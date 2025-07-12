Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Suriye'den Hatay'a sıçrayan yangın kontrol altına alındı

        SURİYE'nin Lazkiye kırsalında bir haftadır devam eden ve dün akşam Hatay'ın Yayladağı ilçesine ulaşan yangın kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.07.2025 - 12:31 Güncelleme: 12.07.2025 - 12:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Suriye'den Hatay'a sıçrayan yangın kontrol altına alındı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        SURİYE'nin Lazkiye kırsalında bir haftadır devam eden ve dün akşam Hatay’ın Yayladağı ilçesine ulaşan yangın kontrol altına alındı.

        Türkiye sınırındaki Lazkiye kırsalının Türkmendağı Bölgesi’nde 3 Temmuz’da başlayan orman yangını dün akşam saatlerinde Yayladağı ilçesine ulaştı. Hatay Valiliği koordinesinde; Orman Bölge Müdürlüğü, belediye, AFAD ve desteğe gelen diğer illerin ekipleri müdahale etti. 14 helikopter ve 7 uçak ile havadan 215 araç ve 734 personelle de karadan gece boyunca müdahale edilen yangın bugün sabah saatlerinde kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürürken, Lazkiye’deki yangının devam ettiği bildirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Bugün yeni gündür, bugün tarihte yeni bir sayfa açılmıştır"
        "Bugün yeni gündür, bugün tarihte yeni bir sayfa açılmıştır"
        3,2 milyon kişi için son 19 gün! 7 bin 423 lira daha fazla ödeyebilirsiniz!
        3,2 milyon kişi için son 19 gün! 7 bin 423 lira daha fazla ödeyebilirsiniz!
        Kenan Yıldız imzayı atıyor: İşte yeni maaşı!
        Kenan Yıldız imzayı atıyor: İşte yeni maaşı!
        3600 günle emeklilik
        3600 günle emeklilik
        Archie Brown, Fenerbahçe'de: İstanbul'a geliyor!
        Archie Brown, Fenerbahçe'de: İstanbul'a geliyor!
        Kâbus sürüyor! Keneden ölenlerin sayısı 11’e yükseldi
        Kâbus sürüyor! Keneden ölenlerin sayısı 11’e yükseldi
        Sefer durdu! Yavru kediyi fark edince...
        Sefer durdu! Yavru kediyi fark edince...
        Eğlence Boğaz'ı
        Eğlence Boğaz'ı
        Yağmur, rüzgar ve sıcak hava uyarıları
        Yağmur, rüzgar ve sıcak hava uyarıları
        Ünlüler plajı
        Ünlüler plajı
        İzmir'de 24 saatlik operasyon: 133 gözaltı
        İzmir'de 24 saatlik operasyon: 133 gözaltı
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        QR kodların geçmişleri Japon arabalarına dayanıyor!
        QR kodların geçmişleri Japon arabalarına dayanıyor!
        Kredi kartı ve ihtiyaç kredisi yapılandırmaları
        Kredi kartı ve ihtiyaç kredisi yapılandırmaları
        Yeni dönem! Terör örgütü ilk silahları bıraktı
        Yeni dönem! Terör örgütü ilk silahları bıraktı
        En pahalı aşk mektupları
        En pahalı aşk mektupları
        Bluetooth sorusunun yanıtı Viking kralında saklı
        Bluetooth sorusunun yanıtı Viking kralında saklı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Tayin kazası: 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        Tayin kazası: 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        AB nüfusu 450 milyonu aştı
        AB nüfusu 450 milyonu aştı

        Benzer Haberler

        Hatay'da çocuklara yönelik etkinlik düzenlendi
        Hatay'da çocuklara yönelik etkinlik düzenlendi
        İskenderun'da çatıda mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı
        İskenderun'da çatıda mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı
        Hatay'da Evvel Temmuz Festivali, Moğollar konseriyle başladı
        Hatay'da Evvel Temmuz Festivali, Moğollar konseriyle başladı
        Suriye'deki orman yangını, yeniden sınıra yaklaştı
        Suriye'deki orman yangını, yeniden sınıra yaklaştı
        Hatay Valisi Masatlı'dan Suriye'deki yangına ilişkin açıklama:
        Hatay Valisi Masatlı'dan Suriye'deki yangına ilişkin açıklama:
        Hatay Mustafa Kemal Üniversitesinde mezuniyet töreni düzenlendi
        Hatay Mustafa Kemal Üniversitesinde mezuniyet töreni düzenlendi