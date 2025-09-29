Kule vinç, binanın üzerine devrildi

Olay, Cebike Mahallesi'nde yapımı devam eden toplu konut şantiyesinde meydana geldi. İddiaya göre; bölgede temel açma çalışmaları sırasında dinamit patlatıldı. Bu sırada şantiyede bulunan kule vinç, sarsılarak yanındaki inşaat halindeki binanın üzerine düştü. Vincin düşüş anı, şantiyedeki bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.