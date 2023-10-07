Hatay'da iş yerinde 1051 uyuşturucu hap bulunan zanlı gözaltına alındı
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde iş yerinde 1051 uyuşturucu hap ele geçirilen şüpheli yakalandı.
Giriş: 07.10.2023 - 21:44 Güncelleme: 07.10.2023 - 21:57
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde iş yerinde 1051 uyuşturucu hap ele geçirilen şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik çalışmalar kapsamında Cumhuriyet Mahallesi'nde bir iş yerine operasyon düzenledi.
Ekipler, iş yerinde yaptığı aramada 1051 uyuşturucu hap ele geçirdi.
İş yeri sahibi gözaltına alındı.