Hatay Valisi Mustafa Masatlı'dan Samandağ ilçesine ziyaret

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Samandağ ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Masatlı, ilçedeki programı kapsamında Vakıflı Mahallesi'ni ziyaret etti.

Vatandaşlarla sohbet eden Masatlı, sorun ve talepleri dinledi.

Masatlı'ya ziyaretinde, Samandağ Kaymakamı Emre Dündar da eşlik etti.

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