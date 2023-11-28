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        Hatay Valisi Mustafa Masatlı'dan Samandağ ilçesine ziyaret

        Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Samandağ ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2023 - 17:52 Güncelleme: 28.11.2023 - 18:39
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        Hatay Valisi Mustafa Masatlı'dan Samandağ ilçesine ziyaret
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        Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Samandağ ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

        Masatlı, ilçedeki programı kapsamında Vakıflı Mahallesi'ni ziyaret etti.

        Vatandaşlarla sohbet eden Masatlı, sorun ve talepleri dinledi.

        Masatlı'ya ziyaretinde, Samandağ Kaymakamı Emre Dündar da eşlik etti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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