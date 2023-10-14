Samandağ'da depremzedeler için yapılacak köy evlerinde çalışmalar sürüyor
Hatay'ın Samandağ ilçesinde, depremzedeler için yapılacak köy evlerinde çalışmalar devam ediyor.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde, depremzedeler için yapılacak köy evlerinde çalışmalar devam ediyor.
Kaymakam Emre Dündar, Çubukçu Mahallesi'ndeki köy tipi afet evlerinin inşaat sahasını ziyaret etti.
Yetkililerden bilgi alan Dündar, sonrasında konutların yapılacağı Vakıflı ve Yoğunoluk mahallelerinde incelemede bulundu.
Dündar, köy evleri için farklı mahallelerde yer tespit çalışmalarının sürdüğünü belirtti.