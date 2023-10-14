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        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2023 - 16:04 Güncelleme: 14.10.2023 - 16:14
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        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
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        Salon:HatayMerkez

        Hakemler: Musa Kazım Çetin, Mehmet Burak Anlatıcı, Süleyman Çağrı Nakilcioğlu

        Hatay Büyükşehir Belediyespor: Öykü Canlıel 4, Tolefree 31, Sena Işık, Betül Kutlu 8, Nuran Tutsak 5, Öykü Taşkın 15, Elanur Demir 4, Şara Baş 3

        Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor: Hillsman 44, Ivanova 2, Calhoun 10, Derya Kavak 4, Hande Kuzu 5, Özge Özışık 4, Başak Altunbey, Ezgi Manlacı 5, Nared 27, Dilara Tongar, Ferda Yıldız 3

        1. Periyot: 27-24

        Devre: 41-48

        3. Periyot: 57-75

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