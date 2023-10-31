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        Ünlüler depremzedelere destek için afet bölgesinde

        İletişim Başkanlığı koordinesinde 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından büyük yıkımın yaşandığı Hatay'a gelen şarkıcı Züleyha Ortak ve şef Suna Aydın, konteyner kentte kalan depremzedelerle buluşarak çeşitli hediyeler verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 19:33 Güncelleme: 31.10.2023 - 19:54
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        Ünlüler depremzedelere destek için afet bölgesinde
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        İletişim Başkanlığı koordinesinde 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından büyük yıkımın yaşandığı Hatay'a gelen şarkıcı Züleyha Ortak ve şef Suna Aydın, konteyner kentte kalan depremzedelerle buluşarak çeşitli hediyeler verdi.

        Merkez Antakya ilçesine bağlı Güzelburç Mahallesi'ndeki Konya Konteyner Kenti 2'de depremde yakınlarını ve evlerini kaybeden depremzedelerle bir araya gelen Ortak ve Aydın, çocuklara boyama kitabı ve kırtasiye malzemeleri gibi çeşitli hediyeler verdi, konteynerleri gezerek afetzedelerle görüştü.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı ses sanatçısı ve TRT müzik programcısı Züleyha Ortak, AA muhabirine, İletişim Başkanlığı koordinesinde depremin 2. gününden bu yana bölgede olduklarını ve çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

        Deprem bölgelerinde şuana kadar 26 farklı etkinlik ve ziyaret düzenlediklerini aktaran Ortak, şöyle devam etti:

        "Her yaptığımız ziyaretlerde çocuklara, gençlere ve ailelere küçük tatlı yardımlarda bulunuyor, onlara yalnız olmadıklarını, bölgede her daim onlarla beraber olduğumuzu hissettirmeye gayret ediyoruz. Güzel çalışmalar yaptığımızı düşünüyoruz, dileriz sayımız da artar."

        Ortak, yapılan program ve etkinlikler için kendilerine destek veren herkese teşekkür etti.

        Şef Suna Aydın ise depremin ilk günlerinden itibaren felaket bölgelerinde önemli faaliyetelre imza attıklarını söyledi.

        Yaraların sarılması ve kötü günlerin geride bırakılması için çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Aydın, "Depremzedeleri unutmadığımızı göstermek için ayda birkaç kez İletişim Başkanlığı aracılığıyla Züleyha Ortak hanımefendi bu programları düzenliyor. Bizler içinde mutluluk verici ve gurur verici bir durum. Allah bir daha bu felaketi kimseye yaşatmasın. Buraya ilk geldiğimizde bir felaketle karşılaşmıştık. Şu an yaralar biraz sarılmış, içimiz de rahat bir şekilde buradan ayrılacağız." diye konuştu.

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