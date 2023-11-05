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        Maçta dili boğazına kaçan kaleci, hakemin müdahalesiyle kurtuldu

        Osmaniye'de maç sırasında dili boğazına kaçan kaleci, karşılaşmayı yöneten orta hakemin müdahalesiyle kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2023 - 20:31 Güncelleme: 05.11.2023 - 20:43
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        Maçta dili boğazına kaçan kaleci, hakemin müdahalesiyle kurtuldu
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        Osmaniye'de maç sırasında dili boğazına kaçan kaleci, karşılaşmayı yöneten orta hakemin müdahalesiyle kurtarıldı.

        TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden İskenderunspor ile İnegölspor, Osmaniye 7 Ocak Stadyumunda karşı karşıya geldi.

        Mücadelenin 40. dakikasında rakibiyle girdiği mücadele sonrası yere düşen İskenderunspor kalecisi Emirhan Seçkin'in dili boğazına kaçtı.

        Yerde hareketsiz kalan Seçkin'e ilk müdahaleyi, orta kalem Onur Bingöl yaparak, oyuncunun dilini çıkarıp nefes almasını sağladı.

        Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırılan Seçkin, tedavisinin ardından taburcu edildi.

        İskenderunspor Mehmet Kurt Tesisleri'nde kulüp doktorları tarafından müşahede altına alınan Seçkin, durumunun iyi olduğunu söyledi.

        Mücadele sonrası yaşananları hatırlamadığını aktaran Seçkin, "Tam olarak olayın nasıl olduğunu hatırlamıyorum. En son ambulansta gözlerimi açtığımda gördüğüm birkaç şeyi hatırlıyorum. Maçın hakemi Onur Bingöl sanırım hayatımı kurtarmış. Kendisine teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

        - Hakan Bolat: "Hakem kardeşimizin, ilk müdahalesi sayesinde oldu"

        İskenderunspor Kulübü Başkanı Hakan Bolat ise yaşanan olay sonrası kısa süreli korku yaşadıklarını söyledi.

        Hakemin kalecilerine yaptığı ilk yardımın ders niteliğinde olduğunu kaydeden Bolat, spor müsabakalarında yaşanan olaylara dikkat çekti.

        Hakemin anlık refleksle kaleciye müdahale uyguladığını belirten Bolat, "Hemen orada müdahale etmesi sonucunda sağlık ekiplerinin gelmesine gerek kalmadan kalecimizin boğazına kaçan dilini hemen çıkarttı." dedi.

        Türkiye Futbol Federasyonunun sporcu ve hakemlere ilk yardım konusunda eğitim vermesi gerektiğine dikkat çeken Bolat, "Bugünkü olay resmen böyle eğitimin ne kadar önemli olduğunu ve sadece sağlık ekibini beklemeden daha iyi şeyler olması gerektiğinin söylüyor. Ben de çok mutluyum oyuncumuzun çok şükür sağlık durumu iyi. Ama tamamen bu hakem kardeşimizin, ilk müdahalesi sayesinde oldu. Buradan hepimizin çok ders çıkartması gerekiyor." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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