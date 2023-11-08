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        Hatay'da 45 yıl 5 ay hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı

        Hatay'da 45 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari kadın hükümlü cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 20:38 Güncelleme: 08.11.2023 - 20:38
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        Hatay'da 45 yıl 5 ay hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı
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        Hatay'da 45 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari kadın hükümlü cezaevine gönderildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "birden fazla kişi tarafından birlikte yağma" ile "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçlarından kesinleşmiş 45 yıl 5 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü E.B'nin yakalanması için çalışma başlattı.

        Ekipler, saklandığı adresi belirlediği firari hükümlüyü operasyonla yakaladı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine yollandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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