Hatay'da 45 yıl 5 ay hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı

Hatay'da 45 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari kadın hükümlü cezaevine gönderildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "birden fazla kişi tarafından birlikte yağma" ile "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçlarından kesinleşmiş 45 yıl 5 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü E.B'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, saklandığı adresi belirlediği firari hükümlüyü operasyonla yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine yollandı.