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        Hatay'da trenle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, hemzemin geçitte trenle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2023 - 22:29 Güncelleme: 13.11.2023 - 22:29
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        Hatay'da trenle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
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        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, hemzemin geçitte trenle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

        Alınan bilgiye göre A.K. (35) idaresindeki motosiklet, Yeşilköy Mahallesi Delta hemzemin geçidinde bilinmeyen nedenle trenle çarpıştı.

        Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Motosiklet sürücüsü A.K. ambulansla Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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