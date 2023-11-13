Hatay'da trenle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, hemzemin geçitte trenle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre A.K. (35) idaresindeki motosiklet, Yeşilköy Mahallesi Delta hemzemin geçidinde bilinmeyen nedenle trenle çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Motosiklet sürücüsü A.K. ambulansla Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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