Hatay'da, 3 firari hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 2 zanlı yakalandı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 3 firari hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 2 zanlı yakalandı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 3 firari hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 2 zanlı yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre polis ekipleri, kent genelinde firari hükümlüler ile aranan zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.
Ekipler, "hakaret" suçundan hakkında 2 yıl 10 ay hapis cezası bulunan M.G, "uyuşturucu madde temin etmek ve kullanmak" suçundan 5 yıl 8 ay hapse çarptırılan E.G, "hırsızlık" suçundan 10 ay hapis cezası ile cezalandırılan S.O. ile "tehdit" ve "hakaret" suçundan aranan zanlı S.A, "kasten yaralama" ve "tehdit" suçundan aranan zanlı A.İ'yı yakalandı.
3 firari hükümlü ile 2 zanlının işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
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