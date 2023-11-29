İskenderun'da denizin taşması sonucu su basan yerlerde temizlik sürüyor

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, denizin taşması nedeniyle su baskınlarının oluştuğu ev ve iş yerlerinde temizlik devam ediyor.

İlçede 26 Kasım'da sağanak ve fırtınada yükselen denizin taştığı Anıt Meydanı ile Atatürk Bulvarı'ndaki suyun büyük kısmı çekildi.

AFAD, itfaiye ve belediye ekipleri, su baskınlarının oluştuğu ev ve iş yerlerindeki temizlik çalışmasını sürdürdü.

Türk Kızılay da vatandaşlara çorba, simit ve çay ikramında bulundu.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.