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        Hatay'da evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2024 - 20:05 Güncelleme: 03.01.2024 - 20:12
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        Hatay'da evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Valiliğin açıklamasına göre, polis ekipleri, Savaş Mahallesi'nde 4 ayrı evden hırsızlık yapılmasıyla ilgili çalışma başlattı.

        Şüphelilerin L.Y, Ö.Y, M.C. ve Y.T. olduğu tespit edilirken, çalınan malzemeleri satın alan hurdacı M.D'de gözaltına alındı.

        Adliyeye sevk edilen 5 zanlıdan 2'si tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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