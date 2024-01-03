Hatay'da evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Valiliğin açıklamasına göre, polis ekipleri, Savaş Mahallesi'nde 4 ayrı evden hırsızlık yapılmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Şüphelilerin L.Y, Ö.Y, M.C. ve Y.T. olduğu tespit edilirken, çalınan malzemeleri satın alan hurdacı M.D'de gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen 5 zanlıdan 2'si tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.