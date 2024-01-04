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        Hatay'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2024 - 16:07 Güncelleme: 04.01.2024 - 16:07
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        Hatay'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
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        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.

        İlçe merkezinde öğle saatlerinde başlayan sağanak gün içerisinde etkisini artırdı.

        Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu, trafikte aksama yaşandı.

        Sağanağa hazırlıksız yakalanan yayalar, otobüs durakları ile kapalı alanlara sığındı.

        Belediye ekipleri su birikintileri oluşan yerlerde çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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