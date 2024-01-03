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        Hatay'da balon balığı kuyruk alımları başladı

        Hatay İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, balon balıklarının denizlerdeki stoklarının azaltılması amacıyla balon balığı kuyruk alımlarına başlandığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2024 - 23:38 Güncelleme: 03.01.2024 - 23:38
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        Hatay'da balon balığı kuyruk alımları başladı
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        Hatay İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, balon balıklarının denizlerdeki stoklarının azaltılması amacıyla balon balığı kuyruk alımlarına başlandığını bildirdi.

        Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, balon balıklarının son zamanlarda ürkütücü haberlere konu olarak, bir kabus gibi ortaya çıkan zehirli bir balık olduğu belirtildi.

        Balon balıklarının İskenderun ve İzmir körfezlerinde giderek yaygınlaştığı aktarılan açıklamada, balon balıklarının vücudunda "tetrodotoksin" isimli zehirli bir madde içerdiği ve kişilerin balığa dokunmakla bile etkilenebildiği kaydedildi.

        Açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

        "Son günlerde gerek basın organlarında çıkan haberlerde ve gerekse balıkçılarımızdan alınan bilgilerde, ilimizin kıyısının bulunduğu Akdeniz'de zehirli bir tür olan balon balığı görüldüğü, yakalandığı ve hatta İskenderun ilçemizde balon balığının yenilerek zehirlenmelere yol açtığı ifade edilmektedir. İlimizde bulunan vatandaşlarımızın, ticari ve amatör balıkçılarımızın zehirli bir tür olan balon balığının tüketilmesinin insan sağlığı açısından çok tehlikeli ve ölümle sonuçlanabileceği göz önünde bulundurularak bu konuda hassasiyet göstermesi gerekmektedir.

        Balon balıklarının denizlerimizdeki stoklarını azaltmak amacıyla, Bakanlığımızın 2020 yılında yayınlamış olduğu ilgili tebliğine göre kuyruk alımları başlamıştır. Bu kapsamda Hatay ilimizde 2020-2023 yılları arası toplam 51 bin 370 kuyruk alımı gerçekleşmiş olup balıkçılarımıza 198 bin 48 lira destekleme ödemesi yapılmıştır. 2024 yılında da kuyruk alımları yapılacak olup destekleme ödemesi gerçekleştirilecektir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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