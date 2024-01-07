Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki'den Hatay'da yatay mimari önerisi

        Yüksek inşaat mühendisi ve deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Hatay'da yapılacak konutların yatay mimariye uygun olması gerektiğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2024 - 15:15 Güncelleme: 07.01.2024 - 15:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki'den Hatay'da yatay mimari önerisi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yüksek inşaat mühendisi ve deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Hatay'da yapılacak konutların yatay mimariye uygun olması gerektiğini söyledi.

        Moriwaki, Hatay Orman Bölge Müdürlüğü Kırsal Kalkınma Merkezi'nde düzenlenen "Uluslararası Yüksek Deprem ve Afet Konferansı"na katıldı.

        Farklı üniversitelerden akademisyenlerin de yer aldığı etkinlikte, katılımcıların depremlerle ilgili soruları yanıtlandı.

        Moriwaki, programın ardından gazetecilere, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremler ile Japonya'da 1 Ocak'ta meydana gelen sarsıntının benzer şiddette olduğunu söyledi.

        Kaçak yapılaşmanın önlenmesinin önemini vurgulayan Moriwaki, afetlere karşı eğitimlerin zorunlu olması gerektiğini savundu.

        Moriwaki, depremlerin Hatay'da büyük yıkıma neden olduğunu işaret ederek, "Daha önce kente 10 kere gelmiştim. Burası kültür şehri, çok yazık oldu. Şehri yavaş yavaş düzeltmek gerekir." dedi.

        Yapılacak konutların 4 katı geçmemesi gerektiğini dile getiren Yoshinori Moriwaki, "Bundan sonra ova kesiminde inşaat yapılırken 4 katı geçmemek lazım. Mümkünse yüksek kesimlerde yapılaşma olmalı. Kentteki binalar yatay mimariye uygun, 2-3 katlı yapılırsa daha iyi olur." diye konuştu.

        Moriwaki, Hatay'da büyük çaplı deprem beklemediğini kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan 26 ilin adayını açıklıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 26 ilin adayını açıklıyor
        11'ler belli oldu!
        11'ler belli oldu!
        Dolandırıcılık yöntemine bir yenisi daha eklendi
        Dolandırıcılık yöntemine bir yenisi daha eklendi
        İspanyollar, Arda Güler'i konuşuyor!
        İspanyollar, Arda Güler'i konuşuyor!
        90 yaşındaki kadın 5 gün sonra enkazdan kurtuldu
        90 yaşındaki kadın 5 gün sonra enkazdan kurtuldu
        'Kürtaj olduğum için pişmanım'
        'Kürtaj olduğum için pişmanım'
        Okan Buruk'tan mecburi rotasyon!
        Okan Buruk'tan mecburi rotasyon!
        Birbirlerini sildiler
        Birbirlerini sildiler
        Aman dikkat! Rota değiştirdi!
        Aman dikkat! Rota değiştirdi!
        Mezar ev vahşetini sokaktaki 3 kelime çözdü!
        Mezar ev vahşetini sokaktaki 3 kelime çözdü!
        Passolig bir yıl daha devam edecek!
        Passolig bir yıl daha devam edecek!
        Kahreden yangın! 2 çocuk hayatını kaybetti
        Kahreden yangın! 2 çocuk hayatını kaybetti
        ABD'de 171 Boeing uçakları incelemede!
        ABD'de 171 Boeing uçakları incelemede!
        "Bir kadın hikâyesinin parçası oldum"
        "Bir kadın hikâyesinin parçası oldum"
        'Altın Filmler' varla yok arasında
        'Altın Filmler' varla yok arasında
        Konuşkan bir ailede yaşayan çocuk daha şanslı!
        Konuşkan bir ailede yaşayan çocuk daha şanslı!
        Siyasi liderler üzerine 10 unutulmaz film
        Siyasi liderler üzerine 10 unutulmaz film
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Öğrenci servisini kaçıran zanlı konuştu
        Öğrenci servisini kaçıran zanlı konuştu
        'Yaşanan süreç 2003 ile aynı değil'
        'Yaşanan süreç 2003 ile aynı değil'

        Benzer Haberler

        Hatay'da müstakil evde çıkan yangın söndürüldü
        Hatay'da müstakil evde çıkan yangın söndürüldü
        Hatay'da prefabrik ev yandı; 2 çocuk yaşamını yitirdi
        Hatay'da prefabrik ev yandı; 2 çocuk yaşamını yitirdi
        Hatay'da prefabrik evde çıkan yangında 2 çocuk öldü
        Hatay'da prefabrik evde çıkan yangında 2 çocuk öldü
        Hatay Büyükşehir Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, Görkem Sertel ile anla...
        Hatay Büyükşehir Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, Görkem Sertel ile anla...
        Hatay Büyükşehir Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, Pavel Kuklinski'yi tra...
        Hatay Büyükşehir Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, Pavel Kuklinski'yi tra...
        Hatay'da iki kardeş, depremzedeleri 7 aydır ücretsiz tıraş ediyor
        Hatay'da iki kardeş, depremzedeleri 7 aydır ücretsiz tıraş ediyor