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        Hatay'da prefabrik ev yandı; 2 çocuk yaşamını yitirdi

        HATAY'ınSamandağ ilçesinde prefabrik evde çıkan yangında İsacan (4) ve kardeşi Doğa Hüzmeli (1), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.01.2024 - 11:35 Güncelleme: 07.01.2024 - 11:40
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        Hatay'da prefabrik ev yandı; 2 çocuk yaşamını yitirdi
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        HATAY'ınSamandağ ilçesinde prefabrik evde çıkan yangında İsacan (4) ve kardeşi Doğa Hüzmeli (1), hayatını kaybetti.

        Sutaşı Mahallesi'nde Suudi Arabistan'da çalışan Abdullah Hüzmeli'nin evinin bahçesine yaptığı, eşi Zeynep Hüzmeli ve 3 çocuğunun yaşadığı prefabrik evde, gece saatlerinde yangın çıktı. 1 yaşındaki kızı Duru ile bulunduğu evden çıkmayı başaran Zeynep Hüzmeli, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında İsacan ve kardeşi Doğa'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Çocukların cenazesi, Hatay Adlı Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Doğa ve Duru'nun ikiz oldukları öğrenildi. Elektrik kablosundan çıktığı değerlendirilen yangınla ilgili inceleme sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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