Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da prefabrik evde çıkan yangında 2 çocuk öldü

        Hatay'ın Samandağ ilçesinde prefabrik evde çıkan yangında 2 çocuk hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2024 - 10:37 Güncelleme: 07.01.2024 - 10:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'da prefabrik evde çıkan yangında 2 çocuk öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hatay'ın Samandağ ilçesinde prefabrik evde çıkan yangında 2 çocuk hayatını kaybetti.

        Zeynep Hüzmeli'nin Sutaşı Mahallesi'ndeki evinin bahçesine yaptığı 3 çocuğuyla kaldığı prefabrik evde yangın çıktı.

        Evden 1 yaşındaki kızı Duru ile çıkmayı başaran Hüzmeli, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında İsacan (4) ve kardeşi Doğa'nın (1) yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Çocukların cenazesi Hatay Adlı Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Doğa ve Duru'nun ikiz oldukları öğrenildi.

        Elektrik kablosundan çıktığı değerlendirilen yangınla ilgili inceleme sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İşte AK Parti'nin muhtemel adayları
        İşte AK Parti'nin muhtemel adayları
        AK Parti’nin İstanbul adayı Murat Kurum
        AK Parti’nin İstanbul adayı Murat Kurum
        AK Parti’nin 3 büyükşehir adayı belli oldu
        AK Parti’nin 3 büyükşehir adayı belli oldu
        Dolandırıcılık yöntemine bir yenisi daha eklendi
        Dolandırıcılık yöntemine bir yenisi daha eklendi
        Türkiye Sarıkamış'ta toplandı
        Türkiye Sarıkamış'ta toplandı
        Passolig bir yıl daha devam edecek!
        Passolig bir yıl daha devam edecek!
        Trump seçim yarışına girebilecek mi?
        Trump seçim yarışına girebilecek mi?
        Okan Buruk'tan mecburi rotasyon!
        Okan Buruk'tan mecburi rotasyon!
        Birbirlerini sildiler
        Birbirlerini sildiler
        Fenerbahçe, Süper Lig'de İstanbulspor'a konuk olacak
        Fenerbahçe, Süper Lig'de İstanbulspor'a konuk olacak
        'Altın Filmler' varla yok arasında
        'Altın Filmler' varla yok arasında
        Konuşkan bir ailede yaşayan çocuk daha şanslı!
        Konuşkan bir ailede yaşayan çocuk daha şanslı!
        'Kürtaj olduğum için pişmanım'
        'Kürtaj olduğum için pişmanım'
        Öğrenci servisini kaçıran zanlı konuştu
        Öğrenci servisini kaçıran zanlı konuştu
        "Yıldız gibi parlıyor"
        "Yıldız gibi parlıyor"
        'Yaşanan süreç 2003 ile aynı değil'
        'Yaşanan süreç 2003 ile aynı değil'
        Üniversite öğrencisi Gökçe Bebeci evinde ölü bulundu
        Üniversite öğrencisi Gökçe Bebeci evinde ölü bulundu
        Arda Güler, Real Madrid'de ilk kez 11'de!
        Arda Güler, Real Madrid'de ilk kez 11'de!
        Siyasi liderler üzerine 10 unutulmaz film
        Siyasi liderler üzerine 10 unutulmaz film
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Hatay Büyükşehir Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, Görkem Sertel ile anla...
        Hatay Büyükşehir Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, Görkem Sertel ile anla...
        Hatay Büyükşehir Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, Pavel Kuklinski'yi tra...
        Hatay Büyükşehir Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, Pavel Kuklinski'yi tra...
        Hatay'da iki kardeş, depremzedeleri 7 aydır ücretsiz tıraş ediyor
        Hatay'da iki kardeş, depremzedeleri 7 aydır ücretsiz tıraş ediyor
        Hatay'da bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Hatay'da bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Hatay'da 2 zanlı, motosiklet çaldıkları iddiasıyla tutuklandı
        Hatay'da 2 zanlı, motosiklet çaldıkları iddiasıyla tutuklandı
        İskenderun'da sağanak ve lodos yaşamı olumsuz etkiledi
        İskenderun'da sağanak ve lodos yaşamı olumsuz etkiledi