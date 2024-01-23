Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da yapımı tamamlanan iş yerlerinin hak sahipleri kurayla belirlendi

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'ın İskenderun ilçesinde, iş yerleri yıkılan ya da ağır hasar alan depremzede esnafa yönelik inşa edilen 110 iş yerinin hak sahipleri, noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimiyle tespit edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2024 - 20:26 Güncelleme: 23.01.2024 - 20:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'da yapımı tamamlanan iş yerlerinin hak sahipleri kurayla belirlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'ın İskenderun ilçesinde, iş yerleri yıkılan ya da ağır hasar alan depremzede esnafa yönelik inşa edilen 110 iş yerinin hak sahipleri, noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimiyle tespit edildi.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD) Prof. Dr. Muammer Aksoy Caddesi'ndeki belediyeye ait alanda yapımı tamamlanan 30 metrekarelik 110 iş yerinin kura çekimi, İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Salonu'nda yapıldı.

        Kaymakam Murat Sefa Demiryürek, programda yaptığı konuşmada, esnafın taleplerini şeffaf bir şekilde değerlendirdiklerini belirterek şartları sağlayanların kura listesine alındığını ifade etti.

        İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı da depremlerin ardından normalleşme adına büyük çaba gösterdiklerini aktararak yeni iş yerlerinin hayırlı olmasını temenni etti.

        Konuşmaların ardından noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimiyle 110 iş yerinin hak sahibi belirlendi.

        Kura çekimine, Koordinatör Kaymakamlar Miyase Demirkoparan ile Ceyhun Denli, AFAD İskenderun Koordinatör Müdürü Erdoğan Hızlıca ve vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Hatay'da otomobil hırsızlığı şüphelisi tutuklandı
        Hatay'da otomobil hırsızlığı şüphelisi tutuklandı
        Hatay'da park halindeki otomobil yandı
        Hatay'da park halindeki otomobil yandı
        Hatay'da 12 düzensiz göçmen yakalandı
        Hatay'da 12 düzensiz göçmen yakalandı
        Hatay'da firari hırsızlık hükümlüsü yakalandı
        Hatay'da firari hırsızlık hükümlüsü yakalandı
        Evinin önündeki akülü tekerlekli sandalyesi çalındı
        Evinin önündeki akülü tekerlekli sandalyesi çalındı
        Hatay'da uyuşturucu operasyonlarında 21 şüpheli yakalandı
        Hatay'da uyuşturucu operasyonlarında 21 şüpheli yakalandı