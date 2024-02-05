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        İYİ Parti Sözcüsü Zorlu, Hatay'da basın açıklaması yaptı:

        İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, "Biz bugün yaşadığımız acının bir an olsun dinmediği, yaralarımızın hiç iyileşmediği ve tek yürek olup birlikte çarptığımız bu şehirde, vatandaşlarımızın acısına ortak, dertlerine ses olabilmek için buradayız." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2024 - 15:21 Güncelleme: 05.02.2024 - 15:21
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        İYİ Parti Sözcüsü Zorlu, Hatay'da basın açıklaması yaptı:
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        İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, "Biz bugün yaşadığımız acının bir an olsun dinmediği, yaralarımızın hiç iyileşmediği ve tek yürek olup birlikte çarptığımız bu şehirde, vatandaşlarımızın acısına ortak, dertlerine ses olabilmek için buradayız." dedi.

        Zorlu, merkez Antakya ilçesindeki Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlediği basın açıklamasında, geçen yıl yaşanan depremlerden kentin büyük yara aldığını söyledi.

        İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in kendisinin yaptığı açıklamayı vatandaşlarla gerçekleştirmeyi planladığını ancak ablasının vefatı nedeniyle programa katılamadığını aktaran Zorlu, "Biz bugün yaşadığımız acının bir an olsun dinmediği, yaralarımızın hiç iyileşmediği ve tek yürek olup birlikte çarptığımız bu şehirde, vatandaşlarımızın acısına ortak, dertlerine ses olabilmek için buradayız. Biz bugün bedeni enkazın altında, kolu moloz yığınlarının dışında kalan evladının günlerce elini tutan babayı unutturmamak için buradayız." diye konuştu.

        Zorlu, İYİ Parti olarak deprem ardından ilk 72 saatlik süreçte tüm kurumları harekete geçirip gönüllü ekiplerin bölgeye ulaşması için büyük çaba harcadıklarını vurgulayarak, şunları aktardı:

        "Genel Başkan Yardımcımız Sayın Ali Demir başkanlığında kurtarma ekiplerimiz burada birçok vatandaşımızı kurtardılar. Balıkesir Milletvekilimiz ve şu an Büyükşehir Belediye Başkan adayımız olan Sayın Turhan Çömez başkanlığında kurduğumuz sahra hastanesi pek çok vatandaşımızın hayatını kurtarmaya vesile olmuştur ve yüzlerce tırlık yardım malzemelerini yine bölgeye getirdik ve büyük bir barınma imkanı da sağlamaya çalıştık."

        Kahramanmaraş'ta 1 Ağustos 2022'de İYİ Parti il teşkilatlarının "7 ve üzeri bir deprem geliyor, tedbirinizi alın" diyerek çağrıda bulunduğunu ve 20 bin broşür dağıttığını belirten Zorlu, herkesi Hatay'ı ve depremden etkilenen tüm şehirleri ayağa kaldırmaya davet etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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