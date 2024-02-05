Depremzede kursiyerler hem meslek öğreniyor hem gelir elde ediyor

Hatay'ın Arsuz ilçesindeki konteyner kentlerde, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce açılan kurslara çok sayıda depremzede kadın katılıyor.

El işinden ahşap boyamaya ve dikiş nakışa kadar birçok alanda eğitim verilen kurslara katılan kadınlar, deprem travmasını atlatmaya çalışırken meslek öğrenip yaptıkları ürünleri satarak gelir de elde ediyor.

Usta öğretici Mutlu Parlar, AA muhabirine, dezavantajlı depremzede kadınlara, bu tür kurslarla destek olmaya çalıştıklarını söyledi.

Kurslar sayesinde kadınların yaşadıkları deprem travmasından bir nebze olsun uzaklaştığını anlatan Parlar, kadınların burada yaptığı ürünleri satarak gelir elde ettiğini belirtti.

Parlar, kurslarda ev hanımlarının yanı sıra üniversiteye giden ve hazırlanan gençlerin de bulunduğunu aktardı.

Öğrencilerin satışını yaptıkları ürünlerle kendi eğitim masraflarını da çıkarabildiğini anlatan Parlar, şöyle devam etti:

"Buradaki amacım, olabildiğince genç kızlarımıza destek olabilmek. İki kız öğrenciyle başladık, umarım devamında dışarıdan gelecek desteklerle de onlarca ve sonra yüzlerce öğrenciye ulaşabilirim. Ben bu yola çıkarken burada sadece eğitmenlik yapma amacında değildim. Gerçekten elimin uzanabileceği ne kadar dezavantajlı kadın varsa onlara destek olmak istedim."

- "El işleri yaparak kendimi iyi hissediyorum"

Kursiyerlerden 19 yaşındaki Simge Özkan da depremde yaşadıkları binanın ilk katının çöktüğünü söyledi.

Depremin ardından ailesiyle yeniden girdikleri binadan ilk olarak üniversiteye hazırlık kitaplarını aldığını anlatan Özkan, afetin ardından sınava iyi bir şekilde çalışamadığını belirtti.

Sınavdan istediği puanı alamadığını dile getiren Özkan, bu süreçte konteyner kentte açılan el işi kurslarına katıldığını ifade etti.

Özkan, kurslar sayesinde bir nebze olsun rahatladığını ve deprem travmasından uzaklaştığını belirterek, şöyle konuştu:

"El işleri yaparak kendimi iyi hissediyorum. Böyle olunca da eve gittiğimde ders çalışmaya daha iyi odaklanabiliyorum. Burada üretip, sattığım şeylerle en çok okuma kitabı alıyorum. Hedeflerime doğru yürümeye çalışıyorum. Zaten en büyük hayallerimden biri yazar olmak ve diğeri de üniversite okuyabilmek. Üniversite okuyabilmek için de elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Yazı yazmayı çok seviyorum ve yazar olmak istiyorum."

Depreme Antakya'da yakalanan Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Bölümü 2. sınıf öğrencisi 20 yaşındaki Aycan Sevgi Düşkün de okulunu uzaktan eğitimle sürdürdüğünü ve konteyner kentte annesiyle yaşadığını söyledi.

Buradaki kurslara katılarak hem meslek öğrendiğini hem de gelir elde ettiğini anlatan Düşkün, yaşadığı acıları bir şeylerle uğraşarak unuttuğunu belirtti.

Düşkün, kurslardan elde ettiği gelirle ev temizliğine giden annesine de maddi olarak destek olabildiğini kaydetti.