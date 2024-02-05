6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILI - Atık metallerden yaptığı mitolojik heykelin gelirini depremzedelere bağışlayacak

SERGEN SEZGİN - Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan metal heykel sanatçısı ve mozaik ustası Mervan Altınorak, atık 10 bin metal parçadan mitolojide "sentor" adı verilen "yarı insan, yarı at" heykeli yaptı.

İlçeye bağlı Yeni Mahalle'deki atölyesinde çalışmalarını sürdüren 53 yaşındaki Altınorak, 2013'ten bu yana topladığı metalleri geri dönüştürerek pelikandan balığa, attan deniz kızına 70'in üzerinde eser ortaya çıkardı.

Sanatçı, son olarak bir aylık sürede araba parçaları ve mutfak gereçlerini kullanarak 1 metre 50 santimetre yüksekliğinde "sentor" heykeline imza attı.

Altınorak, depremin birinci yılına özel hazırladığı eserin satışından elde edeceği geliri depremzedelere bağışlayacak.

- "Güçlü durmayı temsil ediyor"

Altınorak, AA muhabirine, çalışmalarında teknoloji ve sanayi atıklarından evsel atıklara, denizin kıyıya sürüklediği ürünlere kadar birçok malzeme kullandığını söyledi.

Çevreye duyarlılığı arttırmak için bu çalışmaları gerçekleştirdiğini belirten Altınorak, yıllardır olumlu tepkilerle karşılaştığını anlattı.

Son projesini depremin birinci yılına özel hazırladığını vurgulayan Altınorak, şöyle konuştu:

"Depremin acısını hem biz hem de hemşehrilerimiz yaşadı. Ben de herkesin sabırla güçlü durması gerektiği mesajını vermek istedim. Yunan mitolojisinde gücü simgeleyen sentor heykeli yaptım. Gelirini depremzedelere bağışlayacağım. Yaklaşık bir aydır bu projeyle uğraşıyorum. Yarı insan, yarı at olan bu sentor, güçlü durmayı temsil ediyor. Acıyı herkesle beraber yaşasak da daha güçlü durmalıyız. Bir yıl geçse de yaralarımızı sarmaya devam ediyoruz."