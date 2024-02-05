Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILI - Atık metallerden yaptığı mitolojik heykelin gelirini depremzedelere bağışlayacak

        SERGEN SEZGİN - Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan metal heykel sanatçısı ve mozaik ustası Mervan Altınorak, atık 10 bin metal parçadan mitolojide "sentor" adı verilen "yarı insan, yarı at" heykeli yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2024 - 12:25 Güncelleme: 05.02.2024 - 12:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILI - Atık metallerden yaptığı mitolojik heykelin gelirini depremzedelere bağışlayacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        SERGEN SEZGİN - Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan metal heykel sanatçısı ve mozaik ustası Mervan Altınorak, atık 10 bin metal parçadan mitolojide "sentor" adı verilen "yarı insan, yarı at" heykeli yaptı.

        İlçeye bağlı Yeni Mahalle'deki atölyesinde çalışmalarını sürdüren 53 yaşındaki Altınorak, 2013'ten bu yana topladığı metalleri geri dönüştürerek pelikandan balığa, attan deniz kızına 70'in üzerinde eser ortaya çıkardı.

        Sanatçı, son olarak bir aylık sürede araba parçaları ve mutfak gereçlerini kullanarak 1 metre 50 santimetre yüksekliğinde "sentor" heykeline imza attı.

        Altınorak, depremin birinci yılına özel hazırladığı eserin satışından elde edeceği geliri depremzedelere bağışlayacak.

        - "Güçlü durmayı temsil ediyor"

        Altınorak, AA muhabirine, çalışmalarında teknoloji ve sanayi atıklarından evsel atıklara, denizin kıyıya sürüklediği ürünlere kadar birçok malzeme kullandığını söyledi.

        Çevreye duyarlılığı arttırmak için bu çalışmaları gerçekleştirdiğini belirten Altınorak, yıllardır olumlu tepkilerle karşılaştığını anlattı.

        Son projesini depremin birinci yılına özel hazırladığını vurgulayan Altınorak, şöyle konuştu:

        "Depremin acısını hem biz hem de hemşehrilerimiz yaşadı. Ben de herkesin sabırla güçlü durması gerektiği mesajını vermek istedim. Yunan mitolojisinde gücü simgeleyen sentor heykeli yaptım. Gelirini depremzedelere bağışlayacağım. Yaklaşık bir aydır bu projeyle uğraşıyorum. Yarı insan, yarı at olan bu sentor, güçlü durmayı temsil ediyor. Acıyı herkesle beraber yaşasak da daha güçlü durmalıyız. Bir yıl geçse de yaralarımızı sarmaya devam ediyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Çöp ev kâbusundaki çocuk yeniden devlet korumasında!
        Çöp ev kâbusundaki çocuk yeniden devlet korumasında!
        Taksici katilinin cezaevinde saldırıya uğradığı iddiasıyla ilgili açıklama!
        Taksici katilinin cezaevinde saldırıya uğradığı iddiasıyla ilgili açıklama!
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Darp edilen müzisyen nişanlısının kollarında can verdi!
        Darp edilen müzisyen nişanlısının kollarında can verdi!
        Ocak enflasyonu açıklandı
        Ocak enflasyonu açıklandı
        Musk sınır tartışmasına dahil oldu
        Musk sınır tartışmasına dahil oldu
        Deepfake video ile dolandırdılar!
        Deepfake video ile dolandırdılar!
        İşin uzmanı açıkladı! Beklenen hava geliyor!
        İşin uzmanı açıkladı! Beklenen hava geliyor!
        6 Şubat'ta 1400 kişi can vermişti! İşte Ebrar Sitesi'nin yıkım anı!
        6 Şubat'ta 1400 kişi can vermişti! İşte Ebrar Sitesi'nin yıkım anı!
        Deprem değil heyelan vurdu! Köy ikiye bölündü
        Deprem değil heyelan vurdu! Köy ikiye bölündü
        Otomobilde 'elektrik' kesintisi
        Otomobilde 'elektrik' kesintisi
        "Maç oynanmadı, Semih oynadı!"
        "Maç oynanmadı, Semih oynadı!"
        Algı davası
        Algı davası
        Başkan değişir politika değişmez
        Başkan değişir politika değişmez
        Ünlü oyuncu zâkir oldu
        Ünlü oyuncu zâkir oldu
        Sahalar için start verildi
        Sahalar için start verildi
        Merkez Bankası TL zorunlu karşılıklara faiz uygulayacak
        Merkez Bankası TL zorunlu karşılıklara faiz uygulayacak
        Penaltı var mı? Kırmızı çıkmalı mıydı?
        Penaltı var mı? Kırmızı çıkmalı mıydı?
        Kazasız işyerine prim indirimi
        Kazasız işyerine prim indirimi
        9 ayda kaskodan 21.8 milyar lira kâr
        9 ayda kaskodan 21.8 milyar lira kâr

        Benzer Haberler

        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILI - Depremde annesini kaybetti, bir gün so...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILI - Depremde annesini kaybetti, bir gün so...
        Motosikletliler depremzedeler için Hatay'da buluştu
        Motosikletliler depremzedeler için Hatay'da buluştu
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILI - Hatay'da depremzede esnaf prefabrik ça...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILI - Hatay'da depremzede esnaf prefabrik ça...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILI - İskenderun Körfezi'nde konuşlu gemi 1...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILI - İskenderun Körfezi'nde konuşlu gemi 1...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILI - Depremde eşi ve kızıyla yaşamını yitir...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILI - Depremde eşi ve kızıyla yaşamını yitir...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILI - Hatay yaralarını bereketli topraklarıy...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILI - Hatay yaralarını bereketli topraklarıy...