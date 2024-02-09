Hatay'da "AK Parti Siyaset Akademisi"ne katılan 141 kadına sertifika verildi

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları İnsan Hakları Başkanı Oya Eronat, partinin il başkanlığında düzenlenen programda yaptığı konuşmada, sertifika almaya hak kazanan kadınları tebrik etti.

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