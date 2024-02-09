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        Hatay'da 13 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Hatay'da çeşitli suçlardan kesinleşmiş 13 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2024 - 15:21 Güncelleme: 09.02.2024 - 15:21
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        Hatay'da 13 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
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        Hatay'da çeşitli suçlardan kesinleşmiş 13 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        Polis, Antakya ilçesi Güzelburç Mahallesi'nde çeşitli suçlardan 13 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Y.B'yi yakaladı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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