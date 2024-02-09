Hatay'da 13 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Hatay'da çeşitli suçlardan kesinleşmiş 13 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Hatay'da çeşitli suçlardan kesinleşmiş 13 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Polis, Antakya ilçesi Güzelburç Mahallesi'nde çeşitli suçlardan 13 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Y.B'yi yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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