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        Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2024 - 19:28 Güncelleme: 09.02.2024 - 19:36
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        Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Pirireis Mahallesi'ndeki belirledikleri adrese operasyon düzenledi.

        Ekipler yaptıkları aramada, 148 gram esrar, 111 uyuşturucu hap, 5 gram kokain, 2 gram metamfetamin, 1 kilogram sıvı halde sentetik uyuşturucu, 2 tabanca ile 5 şarjör ve 50 bin lira para ele geçirildi.

        Ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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