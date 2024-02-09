Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

Ekipler yaptıkları aramada, 148 gram esrar, 111 uyuşturucu hap, 5 gram kokain, 2 gram metamfetamin, 1 kilogram sıvı halde sentetik uyuşturucu, 2 tabanca ile 5 şarjör ve 50 bin lira para ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Pirireis Mahallesi'ndeki belirledikleri adrese operasyon düzenledi.

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