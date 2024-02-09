Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2024 - 16:56 Güncelleme: 09.02.2024 - 16:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeşilköy Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yapıldığı iddia edilen adrese baskın yaptı.

        Adreste yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi.

        Gözaltına alınan B.T, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Gezeravcı Dünya'ya indi!
        Gezeravcı Dünya'ya indi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Antalya'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Antalya'da
        Arda, Kenan ve Semih'i hocalarından dinledik
        Arda, Kenan ve Semih'i hocalarından dinledik
        Holding patronu Sedat Ocakçı'dan 5 milyar 123 milyon TL'lik itiraf!
        Holding patronu Sedat Ocakçı'dan 5 milyar 123 milyon TL'lik itiraf!
        Schengen krizi sürüyor
        Schengen krizi sürüyor
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Türkiye'nin havası en kirli 20 bölgesi belli oldu
        Türkiye'nin havası en kirli 20 bölgesi belli oldu
        Kredi kartına düzenleme nasıl olacak?
        Kredi kartına düzenleme nasıl olacak?
        Roma, Efe Akman için harekete geçti!
        Roma, Efe Akman için harekete geçti!
        "Rahmetle, huzurla uyusalar mı?"
        "Rahmetle, huzurla uyusalar mı?"
        Serdar Dursun yeniden Fenerbahçe'de!
        Serdar Dursun yeniden Fenerbahçe'de!
        Yağmur ormanlarında yaşayanlarda görülen hastalık, yüzünü tanınmaz hale getirdi
        Yağmur ormanlarında yaşayanlarda görülen hastalık, yüzünü tanınmaz hale getirdi
        Son gün bombası: Muci...
        Son gün bombası: Muci...
        Ünlü havayolu şirketi yolcuları 'tartacak'
        Ünlü havayolu şirketi yolcuları 'tartacak'
        Tüketici kredileri masaya yatırıldı
        Tüketici kredileri masaya yatırıldı
        Kutlamada sevgilisi yer almadı
        Kutlamada sevgilisi yer almadı
        Teröristlerin çantalarından çıkanlar belli oldu!
        Teröristlerin çantalarından çıkanlar belli oldu!
        "Sırtımı bir erkeğe yaslamam"
        "Sırtımı bir erkeğe yaslamam"
        Yeni çalışmaya dikkat! Diyabet gelişiminden yüzde 30-40 koruyor
        Yeni çalışmaya dikkat! Diyabet gelişiminden yüzde 30-40 koruyor
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Hatay'da silahlı yaralama olayına karışan şüpheli tutuklandı
        Hatay'da silahlı yaralama olayına karışan şüpheli tutuklandı
        Hatay'da kesinleşmiş hapis cezaları bulunan firari 2 hükümlü yakalandı
        Hatay'da kesinleşmiş hapis cezaları bulunan firari 2 hükümlü yakalandı
        Hatay'da 13 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakala...
        Hatay'da 13 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakala...
        Hatay'da kaçakçılık operasyonlarında 2 şüpheli yakalandı
        Hatay'da kaçakçılık operasyonlarında 2 şüpheli yakalandı
        Hatay'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı
        Hatay'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı
        "Yağmur'un şarkısı" depremden etkilenen 11 ildeki okullarda zil sesi olsun...
        "Yağmur'un şarkısı" depremden etkilenen 11 ildeki okullarda zil sesi olsun...