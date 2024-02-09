Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeşilköy Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yapıldığı iddia edilen adrese baskın yaptı.
Adreste yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan B.T, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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