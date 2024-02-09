Hatay'da kesinleşmiş hapis cezaları bulunan firari 2 hükümlü yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte arananların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

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