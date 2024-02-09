Hatay'da silahlı yaralama olayına karışan şüpheli tutuklandı

Ekipler, olayın şüphelisinin Y.E.E. olduğunu tespit etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gültepe Mahallesi'nde bir kişinin silahla yaralanmasıyla ilgili çalışma başlattı.

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