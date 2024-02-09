Hatay'da silahlı yaralama olayına karışan şüpheli tutuklandı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, bir kişiyi silahla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, bir kişiyi silahla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gültepe Mahallesi'nde bir kişinin silahla yaralanmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Ekipler, olayın şüphelisinin Y.E.E. olduğunu tespit etti.
Gözaltına alınan Y.E.E. emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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