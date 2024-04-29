Hatay'da depremzede çocuklar arasında düzenlenen futbol turnuvası başladı

Hatay'da 6 Şubat 2023 depremlerinden etkilenen afetzede çocuklar arasında düzenlenen Hatay Konteyner Cup 2 Belen Turnuvası başladı.

Belen İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından depremzede çocukların moral ve motivasyonlarını artırmak, depremin yarattığı travmadan onları uzaklaştırmak amacıyla Belen Belediyesi Halı Sahası'nda düzenlenen turnuvaya, 15 ilçeden 10-14 yaş grubu 180 öğrenci katıldı.

Kumlu ve Yayladağı takımlarının maçıyla başlayan turnuva, 13 Mayıs'ta final karşılaşmasıyla sona erecek.

Turnuvaya katılan 15 ilçeden çocuklara başarı dileyen Yılmaz, "Amacımız deprem sonrası öğrencilerimizde meydana gelen psikolojik etkiyi gidermek ve Hatay'ımızda birlik ve beraberliğe katkı sunmak. Sportif etkinliklerle önemli bir başlangıç yapacağımıza inanıyorum. Bu etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Yukatel Adana Demirspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman ise Gölcük depremini yaşayan bir depremzede olarak acıyı çok iyi bildiğini, bunu paylaşma adına Hatay'da olduklarını aktardı.

Borussia Dortmund Yardımcı Antrenörü Nuri Şahin, Mondihome Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Menemen Futbol Kulübü Teknik Direktörü Yılmaz Vural, Beşiktaşlı futbolcular Ersin Destanoğlu ve Tayfur Bingöl, Fenerbahçeli oyuncu İsmail Yüksek, Trabzonsporlu futbolcular Uğurcan Çakır ve Enis Destan, Yukatel Adana Demirsporlu oyuncular Luis Nani ve Emre Akbaba da çektikleri videoyla turnuvaya katılacak depremzede çocuklara destek mesajı verdi.