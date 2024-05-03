Hatay'da lise öğrencilerine Kariyer Günleri etkinliği

Jan ve Suphi Beyluni Anadolu Lisesi, 12. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen etkinlikte, farklı meslek gruplarından kişiler mesleklerini ve üniversite hayatlarını anlatarak deneyimlerini paylaştı.

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