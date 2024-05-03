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        Hatay'da lise öğrencilerine Kariyer Günleri etkinliği

        Hatay'ın Samandağ ilçesindeki lisede, "Kariyer Günleri" etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 11:47 Güncelleme: 03.05.2024 - 11:47
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        Hatay'da lise öğrencilerine Kariyer Günleri etkinliği
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        Hatay'ın Samandağ ilçesindeki lisede, "Kariyer Günleri" etkinliği düzenlendi.

        Jan ve Suphi Beyluni Anadolu Lisesi, 12. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen etkinlikte, farklı meslek gruplarından kişiler mesleklerini ve üniversite hayatlarını anlatarak deneyimlerini paylaştı.

        Öğrenciler, merak ettikleri meslekler hakkında katılımcılara sorular sordu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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