Hatay'da İller Arası 2. Kort Tenis Turnuvası başladı

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde düzenlenen İller Arası 2. Kort Tenis Turnuvası başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı desteğiyle Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (HMKÜ) Tenis Kortu'nda düzenlenen turnuvaya, Hatay'ın yanı sıra Adana, Antalya, Çorum, Elazığ, İzmir, Karabük, Karaman, Kırşehir, Manisa ve Zonguldak'tan 16 takım katılıyor.

Turnuva, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü Yönetim Hizmetleri Daire Başkanı Tuğçe Özer ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek'in gösteri müsabakasıyla başladı.