İskenderun'da tarihi bina yangında küle döndü

Yangın, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'ndeki iki katlı tarihi binada çıktı. Tarihi binadan alevlerin yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yanan tarihi binanın çevresindeki binalar güvenlik amacıyla tahliye edildi. İtfaiye ekipleri, alevlerin bitişikteki binalara sıçramadan söndürmek için yoğun çaba sarfetti. Müdahale ile yangın söndürülürken tarihi bina kullanılamaz hale geldi. Soğutma çalışmasının tamamlanmasının ardından yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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