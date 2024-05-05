Hatay'da Uzunkavak Mahallesi referandum ile ilçe değiştirdi; Reyhanlı'dan Kumlu'ya geçti (2)- Yeniden

HATAY'ın Reyhanlı ilçesine bağlı Uzunkavak Mahallesi, bugün gerçekleşen referandum ile Kumlu ilçesine bağlandı.

Reyhanlı ilçe merkezine 30 kilometre uzaklıkta bulunan Uzunkavak Mahallesi'ndeki vatandaşlar, kendilerine 3 kilometre mesafedeki Kumlu ilçesine geçmek için bugün sandık başına gitti. İlçe değişimi için gerçekleşen referandumda 1230 nüfuslu mahalleden 780 seçmen sandık başına gitti. Referandumdan çıkan 480 evet, 30 da hayır oyu ile Uzunkavak Mahallesi, Kumlu ilçesine bağlandı.

KUMLU BELEDİYESİ TEBRİK MESAJI YAYINLADI

Uzunkavak Mahallesi’nin referandum ile bağlandığı Kumlu Belediyesi, sosyal medya hesabından tebrik mesajı yayınladı. Belediye, yayınladığı mesajda, “Uzunkavak’ta referandum sonuçlandı. Bugün gerçekleşen oylama, 480 evet, 30 hayır ile sonuçlanarak ilçemize bağlanma konusunda evet diyen Uzunkavak Mahallemize hayırlı uğurlu olmasını diliyor, Belediyemiz olarak yeni sorumluluk alanımıza en iyi şekilde hizmet ulaştıracağımızı temenni ediyoruz” denildi.