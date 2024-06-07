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        Hatay'da depremde yıkılan binada 198 kişinin ölmesine ilişkin 2 zanlı tutuklandı

        Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan 14 katlı Atilla Eren Apartmanı'nda 198 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin, binanın müteahhidi ve şantiye şefi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 19:07 Güncelleme: 07.06.2024 - 19:07
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        Hatay'da depremde yıkılan binada 198 kişinin ölmesine ilişkin 2 zanlı tutuklandı
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        Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan 14 katlı Atilla Eren Apartmanı'nda 198 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin, binanın müteahhidi ve şantiye şefi tutuklandı.

        Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Suçları Soruşturma Bürosu, 6 Şubat depremlerinde yıkılan binalardaki ölüm ve yaralanmalarla ilgili kusurları tespit edilenlere yönelik soruşturmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda, 198 kişinin öldüğü merkez Antakya ilçesi Aşağı Ekinci Mahallesi'ndeki Atilla Eren Apartmanı'nın yıkılmasıyla ilgili müteahhit Burak G. ve şantiye şefi Buket G. gözaltına alındı.

        Şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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