Hatay'da depremde yıkılan binada 198 kişinin ölmesine ilişkin 2 zanlı tutuklandı

Bu kapsamda, 198 kişinin öldüğü merkez Antakya ilçesi Aşağı Ekinci Mahallesi'ndeki Atilla Eren Apartmanı'nın yıkılmasıyla ilgili müteahhit Burak G. ve şantiye şefi Buket G. gözaltına alındı.

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Suçları Soruşturma Bürosu, 6 Şubat depremlerinde yıkılan binalardaki ölüm ve yaralanmalarla ilgili kusurları tespit edilenlere yönelik soruşturmalarını sürdürüyor.

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