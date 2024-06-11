Hatay'da aranan 3 hükümlü ve 1 şüpheli yakalandı

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.E, H.İ.Ö. ve Y.Y. ile firari şüpheli M.B. gözaltına alındı.

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