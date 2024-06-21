Şarkıcı Mert Demir Hatay'da konser verdi
Şarkıcı Mert Demir, Hatay'ın Defne ilçesinde müzikseverlerle bir araya geldi.
Şarkıcı Mert Demir, Hatay'ın Defne ilçesinde müzikseverlerle bir araya geldi.
Atatürk Stadyumu'nda sahne alan şarkıcı Mert Demir'in konserine çok sayıda kişi katıldı.
Sevilen şarkılarını seslendiren Demir'e müzikseverler eşlik etti.
İlgiyle takip edilen Demir'in performansı, konser alanındaki dinleyiciler tarafından alkışlandı.
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