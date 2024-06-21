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        Şarkıcı Mert Demir Hatay'da konser verdi

        Şarkıcı Mert Demir, Hatay'ın Defne ilçesinde müzikseverlerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2024 - 00:25 Güncelleme: 21.06.2024 - 00:25
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        Şarkıcı Mert Demir Hatay'da konser verdi
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        Şarkıcı Mert Demir, Hatay'ın Defne ilçesinde müzikseverlerle bir araya geldi.

        Atatürk Stadyumu'nda sahne alan şarkıcı Mert Demir'in konserine çok sayıda kişi katıldı.

        Sevilen şarkılarını seslendiren Demir'e müzikseverler eşlik etti.

        İlgiyle takip edilen Demir'in performansı, konser alanındaki dinleyiciler tarafından alkışlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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