Oyuncu ve şarkıcı Uğur Aslan Hatay'da konser verdi

Diğer yandan yerel sanatçılar Halil İbrahim Aktaş ve Batuhan Ergüt de festival kapsamında konser verdi.

Yayladağı Kaymakamı Halil Yazıcı, Yayladağı Belediyesi Başkanı Mehmet Yalçın ve Antakya Belediye Başkanı İbrahim Naci Yapar, festivalde sahne alan Uğur Aslan'a çiçek takdim etti.

Oyuncu ve şarkıcı Uğur Aslan, 22. Geleneksel Yayladağı Kültür Sanat ve Aba Güreşi Festivali kapsamında Hatay'da konser verdi.

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