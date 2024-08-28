İskenderun'da öğrenciler Gençlik Yaz Okulları'nda spor eğitimi alıyor

Haftada 6 gün düzenlenen Gençlik Yaz Okulları'na 3 bin 500 öğrencinin katıldığını belirten Gündel, "Bu sene faaliyetlerimize çok daha yoğun şekilde başladık." dedi.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ferit Ali Gündel, gazetecilere, tesis, salon ve sahalarda 17 farklı branşta eğitim verildiğini söyledi.

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