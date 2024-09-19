Hatay'da Ekolojik ve Sürdürülebilir Tarım Gençlik Kampı sürüyor
Hatay'ın Arsuz ilçesinde, tarım alanındaki yenilikleri ve kariyer fırsatlarını gençlerle buluşturacak Ekolojik ve Sürdürülebilir Tarım Gençlik Kampı devam ediyor.
Hatay'ın Arsuz ilçesinde, tarım alanındaki yenilikleri ve kariyer fırsatlarını gençlerle buluşturacak Ekolojik ve Sürdürülebilir Tarım Gençlik Kampı devam ediyor.
Uluçınar Gençlik Kampı'nda düzenlenen etkinliğe, 45 ilden 117 genç katılıyor.
Kamp kapsamında gençlere, alternatif tarım yöntemleri, tarımsal desteklerle ilgili teorik eğitimler verilmeye başlandı.
Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Ekolojik ve Sürdürülebilir Tarım Gençlik Kampı, 18-23 ve 25-30 Eylül olmak üzere iki dönem halinde yapılacak.
Kampta, 18-23 yaş arasındaki gençler, çeşitli konularda teorik eğitimlerin yanında tarla çalışmalarına katılacak, seralarda inceleme ve gezilerde bulunacak.
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