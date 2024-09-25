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        Hatay'da duvara çarpan motosikletteki 2 kişi öldü

        Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde duvara çarpan motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 11:15 Güncelleme: 25.09.2024 - 11:15
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        Hatay'da duvara çarpan motosikletteki 2 kişi öldü
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        Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde duvara çarpan motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti.

        Mehmet Can İşcan'ın (19) kullandığı motosiklet, Yenişehir Mahallesi Göl Kavşağı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bahçe duvarına çarptı.

        Kazada sürücü İşcan ve arkasındaki Mumin Ramazan Usanmaz (18) ağır yaralandı.

        Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılar, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kayda alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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