Hatay'da duvara çarpan motosikletteki 2 kişi öldü
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde duvara çarpan motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti.
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde duvara çarpan motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti.
Mehmet Can İşcan'ın (19) kullandığı motosiklet, Yenişehir Mahallesi Göl Kavşağı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bahçe duvarına çarptı.
Kazada sürücü İşcan ve arkasındaki Mumin Ramazan Usanmaz (18) ağır yaralandı.
Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılar, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kayda alındı.
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