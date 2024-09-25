Hatay'da Türkiye Diyanet Vakfı Güzel İşler Merkezi hizmete girdi
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde açılan Türkiye Diyanet Vakfı Güzel İşler Merkezi faaliyete başladı.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde açılan Türkiye Diyanet Vakfı Güzel İşler Merkezi faaliyete başladı.
İl Müftüsü Mevlüt Topçu, Saraycık Mahallesi'ndeki 3 konteynerden oluşan merkezi inceledi.
Çalışmalar hakkında bilgi alan Topçu, kursiyerlerle sohbet etti.
Topçu, gazetecilere, merkezin adı gibi güzel işlere imza atacağına inandıklarını söyledi.
Merkezde 3 hizmetin verildiğini belirten Topçu, "Burada kitap kafemiz, terzi atölyemiz ve kentimizin yöresel ürünlerinin yapıldığı iyilik atölyemiz var. Elde edilen gelir, özellikle ihtiyaç sahibi depremzede ailelerimiz ve hafız öğrencilerimiz için kullanıyor." dedi.
Türkiye Diyanet Vakfı Güzel İşler Merkezinin resmi açılışı, 19 Eylül'de Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Selim Argun'un katılımıyla yapılmıştı.
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