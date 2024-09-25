Hatay'da Türkiye Diyanet Vakfı Güzel İşler Merkezi hizmete girdi

Merkezde 3 hizmetin verildiğini belirten Topçu, "Burada kitap kafemiz, terzi atölyemiz ve kentimizin yöresel ürünlerinin yapıldığı iyilik atölyemiz var. Elde edilen gelir, özellikle ihtiyaç sahibi depremzede ailelerimiz ve hafız öğrencilerimiz için kullanıyor." dedi.

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