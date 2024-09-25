İskenderun'da polis, muhtar ve vatandaşlara çalışmalarını anlatıp talepleri dinledi

Güneş, daha katılımcıların sorun ve taleplerini dinledi.

Muhtar ve vatandaşlarla görüşen Güneş, yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Güneş, beraberindeki amir ve polislerle Sakarya, Modern Evler, Yunus Emre ve Muradiye mahallelerini ziyaret etti.

İskenderun ilçesinde polisler, muhtar ve vatandaşlarla bir araya gelerek çalışmalarını anlatıp talepleri dinledi.

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