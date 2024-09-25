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        İskenderun'da polis, muhtar ve vatandaşlara çalışmalarını anlatıp talepleri dinledi

        İskenderun ilçesinde polisler, muhtar ve vatandaşlarla bir araya gelerek çalışmalarını anlatıp talepleri dinledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 23:35 Güncelleme: 25.09.2024 - 23:59
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        İskenderun'da polis, muhtar ve vatandaşlara çalışmalarını anlatıp talepleri dinledi
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        İskenderun ilçesinde polisler, muhtar ve vatandaşlarla bir araya gelerek çalışmalarını anlatıp talepleri dinledi.

        İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Güneş, beraberindeki amir ve polislerle Sakarya, Modern Evler, Yunus Emre ve Muradiye mahallelerini ziyaret etti.

        Muhtar ve vatandaşlarla görüşen Güneş, yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

        Güneş, daha katılımcıların sorun ve taleplerini dinledi.

        Galeri
        Galeri

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