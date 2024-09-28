Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Hatay'da sektör temsilcileriyle buluştu:

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Hatay'da sulama, içme suyu ve taşkın koruma alanlarında 17 milyar liralık kaynakla 11 eseri daha hizmete alacaklarını bildirdi.

Yumaklı, AFAD Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen toplantıda sektör temsilcileriyle bir araya geldi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin kentteki etkilerine değinen Yumaklı, afette hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Yumaklı, Hatay'da depremin ardından yapılması gereken çalışmalar için hep birlikte gayret ettiklerini belirterek "Bütün olumsuzluklara rağmen bölgedeki çiftçiler ve üreticiler, üretimden vazgeçmedi. Bakanlığımız uhdesinde olan konular itibarıyla kendilerine müteşekkir olduğumuzu ifade etmek istiyorum." dedi.

Hayvansal üretim ve su ürünleri planlamasının ardından bitkisel üretim planlamasının da hayata geçirildiğini dile getiren Yumaklı, çalışmalara katkı sunan üreticilere ve sivil toplum kuruluşlarına teşekkür etti. - "İçme suyu ve sulama konularını bütün gayretimizle tamamlamaya çabalıyoruz" Bakan Yumaklı, uzun dönem yağışlarının iklim değişikliğinin etkisiyle kısa zamanda dar alanlara yağmasının taşkın riski oluşturduğunu belirterek şöyle konuştu: "İklim değişikliğinin etkisini su başlığında değerlendirerek, gerekli tedbirleri alıp yatırımları yapmaya devam ediyoruz. Hatay'ın geçmişte hem taşkınlarla alakalı hususları hem de suyla alakalı ihtiyaçları oldu. Bunlarla alakalı bugün sabahtan itibaren Hatay'da ihtiyaç olan, daha önce duyurduğumuz, halihazırda yapımı, planı, projesi devam edip yürürlüğe alınacak hususları da yerinde gördük çünkü çok önemli. Hatay'da su kısıtı olan 2 ilçemiz var. Tarımsal Üretim Planlaması'nda su kısıtı olan ilçelerde üretim planlamasına dahil ürünlerin üretilmesi durumunda orada ekstradan bir su kısıtı desteği verilecek."

Bölgenin hayvansal üretimde de önemli kapasitesinin olduğuna işaret eden Yumaklı, depremlerin ardından duraksayan performansı harekete geçirmek için farklı projelere devam ettiklerini anlattı. Yumaklı, tüm bakanların depremin etkilerini yok etme amacıyla gece gündüz çalıştığını vurgulayarak "Bakanlıkların koordinasyon içerisinde çalıştığını belirtmek istiyorum. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız konutlarla alakalı konularda hakikaten çok üstün çaba sarf ederken biz de Devlet Su İşleri ile hem şehrin ihtiyacı olan içme suyu hem de sulama konularını bütün gayretimizle tamamlamaya çabalıyoruz." diye konuştu.

- Hatay'a kazandırılacak hizmetler Kentte içme suyuyla alakalı ihtiyaç duyulan projeleri bitirdiklerini dile getiren Yumaklı, şunları kaydetti: "Hatay'da 17 milyar liralık kaynakla 11 eseri daha hizmete alacağız. Özellikle Hatay Hassa Sulaması Deprem Hasarları Rehabilitasyonu, Reyhanlı Barajı sulamasının birinci ve ikinci kısım ikmalleri ile 4 taşkın ve 4 içme suyu temin projesi var. İklim değişikliği konusunda sadece kuraklık değil aynı zamanda diğer hususları da göz önüne almamız gerekiyor. Bu projeler sayesinde yaklaşık 350 bin dekara yakın alan sulamayla ilgili sorununu halletmiş, 6 mahalle ve 1 ilçe merkezi taşkınlardan korunmuş, bir ilçe merkezinin de ana isale hattı yenilenmiş olacak. TOKİ ile alakalı da altyapı olarak kendimize düşen görevleri de tamamladık. 4,6 milyon metreküplük suyu da temin etmiş olacağız."