Samandağ'da haşereyle mücadele kapsamında dronla ilaçlama yapıldı

Ekipler, 42 mahalledeki sulak alan, bataklıklar, drenaj, su kanalları ve derelerde de çalışma gerçekleştirdi.​​​​​​​

Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, ilçedeki sinek ve haşere üreme noktalarında ilaçlama yaptı.

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