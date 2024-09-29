Babasından öğrendiği tenekeciliği 70 yıldır aynı atölyede sürdürüyor

SALİM TAŞ - Hatay'da babasının 8 metrekarelik atölyesinde saca şekil vermeyi öğrenen Mustafa Gürler, tenekecilik mesleğini 70 yıldır aynı yerde yaşatıyor.

Babasının merkez Antakya ilçesindeki tarihi Uzun Çarşı'da yer alan atölyesinde 1954'te 7 yaşında çıraklığa başlayan Gürler, depremlere, ilerleyen yaşına ve teknolojik gelişmelere rağmen mesleğinden kopmadı.

Tenekeciliğin kentteki son temsilcilerinden 77 yaşındaki Gürler, Hatay Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliğince "Yılın Ahisi" seçildi.

Gürler, 70 yıldır yolunu tuttuğu atölyesinde sacı işleyip çay tepsisi, kova, tatlı kalıbı, huni ve kürek gibi gereçler üretiyor.

Gürler, müşterilerinin memnuniyeti için çabaladığını belirterek, "İşlerini yaptığım müşterilerin güler yüzü bana haz veriyor. Önemli olan para değil müşterilerimi memnun etmek." diye konuştu.

"Yılın Ahisi" seçilmenin gururunu yaşadığını vurgulayan Gürler, mesleği sürdürecek çırak bulamamaktan üzüntü duyduğunu anlattı.

Gürler, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde oğlunu, gelinini ve torununu kaybettiğini, eşinin de yaralandığını ifade ederek, şöyle konuştu: